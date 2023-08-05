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3 yaşındaki Berçem, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

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#Siirt#Trafik Kazası#Berçem Demir
3 yaşındaki Berçem, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 13:37

Siirt'te, ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (17) kullandığı hafif ticari aracın çarptığı Berçem Demir (3), hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde, Eruh ilçesi Dih Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berçem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Berçem Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Siirt#Trafik Kazası#Berçem Demir

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