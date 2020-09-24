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Haber Giriş: 24.09.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

3 yaşındaki Atahan'dan yürek yakan haber! 10. kattan düştü...

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3 yaşındaki Atahan'dan yürek yakan haber! 10. kattan düştü...
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 10’uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen Atahan Uzunca (3), ağır yaralı götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün, ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi.

İbrahim- Funda Uzunca çiftinin çocukları Atahan, iddiaya göre, 10’uncu kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Atahan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Atahan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atahan Uzunca'nın düştüğü yerde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

 

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