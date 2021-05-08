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Gündem
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-
Haber Giriş: 08.05.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

3 yaşındaki Ali Efe'den kahreden haber!

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3 yaşındaki Ali Efe'den kahreden haber!

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde devrilen briketlerin altında kalan 3 yaşındaki Ali Efe Güner, yaşamını yitirdi.

Olay, dün Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde meydana geldi. Senir Belediyesi Meclis Üyesi Hıdır Güner'in oğlu Ali Efe Güner, komşularının evinin yan tarafındaki inşaatta briketlerin üzerine tırmanmak istedi. Ancak bu sırada briketler devrildi. Briketlerin altında kalan Ali Efe Güner yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Güner kurtarılamadı.

Ali Efe Güner'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün beldede toprağa verildi.

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