3. yargı paketi ne zaman çıkacak? Ceza infaz indiriminde son durum ne?

Hazırlanan infaz paketinde mahkumlara yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor. AK Parti, yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesiyle sonuçlanacak, infaz ve denetimli serbestliği içeren 3. yargı paketi yakın zamanda diğer partilerle de paylaşacak. İşte, 3. yargı paketi ve ceza infaz indiriminde son durum hakkında ayrıntılı bilgi...

Milliyet Gazetesi''nin haberine göre; AK Parti’nin koronavirüs salgını sonrasında cezaevlerini rahatlatmak amacıyla yeniden gündeme getirdiği infaz paketinde mahkumlara yönelik radikal düzenlemeler yer alıyor. AK Parti, yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesiyle sonuçlanacak, infaz ve denetimli serbestliği içeren 3. yargı paketini haftaya muhalefet partilerine sunacak. Muhalefetle uzlaşma arayacaklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi’nde olacağını dile getirdi. Muş, “Meclis’te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığı’na sunacağız” diye konuştu. Muş’un bu açıklamasının ardından AK Parti, ilk teması Cumhur İttifakı ortağı MHP ile gerçekleştirdi. TBMM’de bir araya gelen AK Parti ve MHP kurmayları infaz paketindeki düzenlemeleri masaya yatırdı. Toplantıda ele alınan ve 30 civarındaki maddeden oluşan düzenlemeler özetle şöyle:

- Terör, uyuşturucu, cinsel suçlar, örgütlü suçlar ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere cezaların infazı 2/3 yerine 1/2 yani yarı oranında uygulanacak. Bu düzenleme yaklaşık 100 bin mahkumu etkileyecek. Mahkumların tamamı hemen cezaevinden çıkıyor olmayacak. Ceza süreleri içinde düzenleme kapsamına girenler ilk etapta, ardından kademeli olarak koşullu salıverme gerçekleşecek.

- Yaşlılar kalan cezalarını evinde çekecek. Alternatifli hazırlanan yaş sınırında belli suçlarda 60-70 yaş arasında sağlık sorunu varsa kalan 2 yıl ve altındaki cezalar, evinde denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulacak. 70 yaş üstündeki mahkumlar da 5 yıl ve altındaki kalan cezalarını evinde denetimli serbestlik kuralları içinde tamamlayacak.

- Doğum yapanlar çocuğunu doğurduktan 1,5 yıl sonra cezasını çekmesi için cezaevine girecek.

- Salgın hastalık ve afet hallerinde cezaevlerinde kalan mahkumların aileleriyle beklemeksizin görüştürülmeleri sağlanacak.

- Taksirle işlenen suçlarda 2 yılın altındaki ceza sürelerinde, talep halinde gece veya hafta sonu cezaevine girme uygulaması yapılabilecek.

- Terör, uyuşturucu, cinsel suçlar, örgütlü suçlar ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere cezaların infazı 2/3 yerine 1/2 yani yarı oranında uygulanacak. Bu düzenleme yaklaşık 100 bin mahkumu etkileyecek. Mahkumların tamamı hemen cezaevinden çıkıyor olmayacak. Ceza süreleri içinde düzenleme kapsamına girenler ilk etapta, ardından kademeli olarak koşullu salıverme gerçekleşecek.

- Yaşlılar kalan cezalarını evinde çekecek. Alternatifli hazırlanan yaş sınırında belli suçlarda 60-70 yaş arasında sağlık sorunu varsa kalan 2 yıl ve altındaki cezalar, evinde denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulacak. 70 yaş üstündeki mahkumlar da 5 yıl ve altındaki kalan cezalarını evinde denetimli serbestlik kuralları içinde tamamlayacak.

- Doğum yapanlar çocuğunu doğurduktan 1,5 yıl sonra cezasını çekmesi için cezaevine girecek.

- Salgın hastalık ve afet hallerinde cezaevlerinde kalan mahkumların aileleriyle beklemeksizin görüştürülmeleri sağlanacak.

- Taksirle işlenen suçlarda 2 yılın altındaki ceza sürelerinde, talep halinde gece veya hafta sonu cezaevine girme uygulaması yapılabilecek.

Partiler arasında en geniş mutabakat sağlanarak çıkarılması beklenen infaz paketinde istisna 5 suçla ilgili kapsamın esnetilip esnetilmeyeceğine siyasi partilerin önerileri doğrultusunda karar verilecek. Bu çerçevede kapsam dışı bırakılan mükerrer suçların da infaz indirimi kapsamına alınabileceği bildirildi. Öte yandan suç ve ceza dengesinin iyi kurulabilmesi için Avrupa ülkelerindeki infaz sistemini inceleyen AK Parti grubu, tahliye olacak hükümlülerin takibi için “koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik” hükümlerini de yeniden düzenlenmeyi planlıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, infaz düzenlemesiyle ilgili, “Tüm tarafları, yargı mensuplarını, ceza hukukçularını dinleyerek, teknik çalışmalar yapıldı. Konu, Meclis’in takdirinde olan bir konudur. AK Parti grubu son halini verdikten sonra bir konsensüsle siyasetin bu anlamda müzakeresiyle oluşacaktır. Bu konunun da kanunlaşmasını öngörüyoruz. Temelde daha insani yaklaşan bu düzenlemeler de elbette Meclis’in takdiriyle yürürlüğe girecektir” dedi.