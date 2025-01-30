3 Türk İsrail’in hava saldırısında ölmüş

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Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, uzun yıllar İsrail’de çalıştı. Üç arkadaş sınırdışı edilince kalan alacaklarını almak için çatışmalar sürerken Lübnan üzerinden İsrail’e gitmek üzere 9 Ocak’ta yola çıktı. 11 Ocak’ta Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışan Kaya, Özdemir ve Baydenk ile cep telefonundan canlı konumlarını takip eden ailelerinin irtibatı kesildi. O tarihten itibaren bu yana aranan üç arkadaşın öldürülmesiyle ilgili dün Dışişleri Bakanlığı İsrail’i kınadı. Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir” denildi. Açıklamada, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk’in naaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için gerekli işlemlerin yürütüldüğü bilgisine de yer verildi.

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İNSAN KAÇAKÇILARI YOLLADI

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Özdemir, Kaya ve Baydenk ile son temasın gerçekleştiği nokta, sınırın Lübnan tarafındaki Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesi oldu. Aynı akşam İsrail basınında, sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz 3 kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisinin yer alması üzerine Türkiye’nin Beyrut ve Tel Aviv büyükelçileri harekete geçti.

Yerel makamlar, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grubun kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştığı bilgisini verdi. Hürriyet’e ulaşan bilgilere göre, insan kaçakçıları, canlı lokasyon yollayarak 3 Türk’ü bir noktaya yönlendirdi. 3 Türk bu noktada İsrail’in, Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybettiler.

Kaynaklara göre, 20 kişi içerisinde yer alan 3 Türk vatandaşı, grubun lideri tarafından İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandı. Grupta yer alan diğer kişilerin ifadelerine göre, 3 Türk bu güzergâhtan sınırı geçebilseydi kalan 17 kişi de aynı güzergâha yönlendirilecekti. Yapılan değerlendirmelere göre, “Üç Türk vatandaşının bir nevi ‘deneme’ amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği” üzerinde duruluyor. 3 Türk’ün ailelerinin, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.