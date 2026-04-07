3 Türk gemisi Hürmüz’ü geçti

#Hürmüz Boğazı#Gemi#İran
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 07:00

ABD ve İsrail saldırısının ardından İran’ın kapattığı Hürmüz Boğazı’ndan bugüne kadar 3 Türk gemisinin geçiş yaptığını açıklayan Bakan Uraloğlu, boğaz çevresinde bulunan Türk gemi sayısının 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısının da 8’e düştüğünü söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan ‘Ocean Thunder’ isimli Türk sahipli gemi dün gece (pazar) itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu” dedi.

EN SON ‘OCEAN THUNDER’ 

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan ‘Ocean Thunder’ isimli Türk sahipli gemi dün gece (pazar) itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu.”

8 GEMİ VE 156 PERSONEL KALDI 

Söz konusu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısının 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısının da 8’e düştüğünü kaydeden Uraloğlu, “Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

20 BİN KİŞİ MAHSUR

İran savaşının başlamasıyla birlikte gemi geçişlerine fiilen kapanan Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık 2 bin gemide 20 binden fazla denizci mahsur durumda. Wall Street Journal’ın haberine göre güvenlik riskleri nedeniyle gemilerde mürettebat değişimi yapılamıyor. Gemilerde yaşamın temel problemi gıda ve suya erişim. Taze sebze ve içme suyunun tükenmeye başladığı, mürettebatın sosyal medya ve VHF telsiz üzerinden hayatta kalma taktikleri paylaştığı; bazı Çinli denizcilerin klima ünitelerinden yoğunlaşan suyu toplayarak duş aldığı, bazılarının ise balık tutup yemek hazırladığı aktarılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fujairah Limanı defalarca saldırıya uğradığı için ikmal hattı aksıyor.

