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3 ton uyuşturucu ele geçirildi

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#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı#TIR#Çin
3 ton uyuşturucu ele geçirildi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında Ambarlı Limanı’nda operasyon düzenlendi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul İl Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Çin bayraklı “HONG LI YUAN YANG” isimli gemiyle Hindistan’dan getirilen bir konteyner takibe alındı.

PİYASA DEĞERİ 2.1 MİLYAR LİRA

Konteynerin taşındığı TIR’da yapılan aramada, yeşil reçeteli ilaçlarda etken madde olarak kullanılan uyuşturucu maddelerden 3 ton pregabalin ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin toplam piyasa değerinin yaklaşık  2 milyar 100 milyon lira olduğu bildirildi.

Kontrollü teslimat ve teknik takip çalışmaları sonucunda uyuşturucu maddeye ve maddenin taşındığı TIR’a el koyuldu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

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#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı#TIR#Çin

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