3 ton altın heyecanı! Bakanlık izni ile kazı yapıldı, 3 günün sonunda iddialar netlik kazandı

#Altın Arayışı#Ardanuç#Define Kazısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 10:46

Artvin’in Ardanuç ilçesi girişinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle yapılan define kazısı, üç gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Define arayıcılarının umutla yürüttüğü kazıda beklenen 3 ton altına rastlanmadı.

Ardanuç’ta yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton altın bulunduğuna inandı. Arslan, tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak resmi define arama izni aldı.

Bakanlık denetiminde yürütülen kazı, iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi. Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı.

Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

HERHANGİ BİR DEFİNE BULUNAMADI

Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

