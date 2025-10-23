3 ton altın heyecanı! Bakanlık izni ile kazı yapıldı, 3 günün sonunda iddialar netlik kazandı

Haberin Devamı

Ardanuç’ta yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton altın bulunduğuna inandı. Arslan, tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak resmi define arama izni aldı.

Bakanlık denetiminde yürütülen kazı, iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi. Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı.

Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

HERHANGİ BİR DEFİNE BULUNAMADI

Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.