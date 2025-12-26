‘3 Temmuz’dan 14 yıl sonra ‘Şike Kumpası’nda 4 isme soruşturma

Haberin Devamı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ‘Futbolda Şike Kumpas’ soruşturması kapsamında, eski basketbolcu ve TFF eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, TFF eski Baş Hukuk Müşaviri avukat İlhan Helvacı ve Galatasaray eski Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri işinsanı Ebru Köksal hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılıkta hazır edilmeleri için emniyete talimat yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011’de gerçekleştirdiği ‘Futbolda Şike Soruşturması’nda spor camiasından Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da arasında olduğu birçok kişinin hedef alındığı belirtildi.

BARANSU İRTİBATI

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla (yargılama) ilgili olarak soruşturmalar yapıldığı ifade edildi. Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davası kapsamında tutuklu eski gazeteci Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettiklerinin tespit edildiği öne sürüldü.

FETÖ’nün verdiği sahte belgeleri dönemin Taraf gazetesinde yayımlayan Mehmet Baransu, cezaevine gönderilmişti.

TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, Arıboğan, Gülüm, Helvacı ve Ebru Köksal, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından ifadeye çağrıldı. 4 ismin savcılıkta hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılığın talimatı üzerine Ahmet Gülüm, Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Lütfi Arıboğan polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BÖYLE BAŞLADI: ‘HACKER’LAR ŞİFREYİ KIRINCA

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın perde arkasını araştıran Hürriyet, çok önemli bulgulara ulaştı... Soruşturma, hacker’ların Lütfi Arıboğan’ın mail adresinin şifresini kırıp 3 Temmuz Şike Soruşturması ile ilgili bazı mailleri Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’na ulaştırması ve Mosturoğlu’nun da 16 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla başladı.

MOSTUROĞLU: ŞİKÂYETÇİ OLDUM

Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz 2025’te FB TV’ye yaptığı açıklamada “10 Mayıs günü benim mail hesabıma yurtdışı mail hesabından bir takım yazışmalar, ekran görüntüleri geldi. O ekran görüntüleriyle çok net ve sabit, o dönemin TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, UEFA’yı manipüle ediyor. Onunla da yetinmiyor, medyaya da kozmik odada olan evrakları servis ediyor, hem de kime ediyor? Mehmet Baransu’ya ediyor. O belgeyle birlikte Cumhuriyet savcılığına gittik. Ben şahsım adına, Alper Alpoğlu kulüp adına şikâyetçi olduk” ifadesini kullanmıştı. Mosturoğlu dün ayrıca, kendilerinden sonra Aziz Yıldırım’ın da savcılığa giderek bilgi verdiğini söyledi.

3 TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu 8 aylık teknik ve fiziki takip inceleme neticesinde, 3 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye’nin 15 şehrinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kulüp yöneticisi ile futbolcu gözaltına alınmıştı.

FETÖ’NÜN SAVCISI ÖZ

Özel Yetkili Savcı Zekeriya Öz tarafından başlatılan ve daha sonra Özel Yetkili Savcı Mehmet Berk’e devredilen dava, 2010-11 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig’in bazı maçlarında şike yapıldığı ve teşvik primi verildiği iddiası üzerine başlatıldı. Gözaltı operasyonlarını başlatan Berk, iddianameyi yazdıktan sonra Savcı Ufuk Ermertcan’a devretti. Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sırasında bu savcı görev yaptı.

93 sanıklı dava, ilk olarak Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 14 Şubat 2012’deki ilk duruşmayla başlayan dava, 2 Temmuz 2012’deki 23. duruşmada karara bağlandı. İlk duruşmaya Aziz Yıldırım’ın “Ne şikesi, memleket elden gidiyor“ sözü damga vurdu. Yıldırım, 2 Temmuz’daki duruşmada tahliye edildi. Mahkeme Başkanı Hâkim Mehmet Ekinci, üyeler Hikmet Şen ve Bülent Kınay’dan oluşan mahkeme heyeti, 93 sanıktan 48’ine çeşitli cezalar verirken, 45 kişi beraat etti. Mahkemenin kararını önce savcı, arkasından da sanıklar temyiz etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 17 Ocak 2014’te kararların bir kısmını onadı, bir kısmını düşürdü, bir kısım hükümleri de bozdu.

HEPSİ BERAAT ETTİ

6 Mart 2014’te yasa ile özel yetkili mahkemeler kaldırılınca, Yargıtay tarafından hükümleri bozulan sanıklar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, 9 Ekim 2015’te yargılanan tüm sanıkların beraatine ve kapatılan Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırılmış sanıkların ceza hükümlerinin bozulmasına karar verdi. Karara yapılan itiraz sonucunda dosya Yargıtay’a taşındı ve halen temyiz incelemesi sürüyor.

KUMPAS ORTAYA ÇIKTI

19 Nisan 2016’da 28 ilde başlatılan operasyonla ‘şike’ adı altında spor kulüplerine kumpas olayına adı karışan çok sayıda gazeteci, avukat ve dönemin bazı emniyet teşkilatı üyeleri gözaltına alındı. İlerleyen süreçte, 3 Temmuz 2011’de yapılan operasyonla başlayan şike davasının kumpas olduğu iddiasına dair dava başlatıldı. 20 Şubat 2017’de başlayan dava, 27 Aralık 2021’de sonlandırıldı. Sanıklara binlerce yıl hapis cezası verildi.

Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011’de girdiği cezaevinden, 2 Temmuz 2012’de çıkmıştı.

BARANSU İLE 101 KEZ TELEFON TRAFİĞİ

Savcılığın adli kontrol talepli sevk yazısında, savcılığa 16 Mayıs 2025’te bir suç duyurusu yapıldığı ve Lütfi Arıboğan ile Mehmet Baransu arasında gerçekleştiği iddia edilen yazışmalar üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, yapılan araştırmalarda söz konusu e-maillerin 2011’de FETÖ/PDY terör örgütü mensubu kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturmalar ile ilgili bazı bilgi ve belge alışverişi içerdiği belirtildi. Şüpheli Lütfi Arıboğan’ın, 13 Temmuz 2011-6 Aralık 2012 arasında Mehmet Baransu ile 101 kez HTS irtibatının olduğu ileri sürüldü. Lütfi Arıboğan’ın FETÖ/PDY basın ayağı olan Mehmet Baransu’nun yönlendirme ve desteği ile ‘Futbolda Şike Soruşturmasının’ TFF içindeki yansıması olan sportif soruşturmaları ve UEFA ile olan görüşmeleri hukuk ekibi sorumlularından olan İlhan Helvacı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü menfaatleri doğrultusunda yönettikleri, Baransu’ya bilgi ve belge temin ettikleri öne sürüldü.

ORGANİZE ŞEKİLDE YÖNLENDİRDİLER

Şüphelilerin söz konusu süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer kulüp ve yöneticileri hakkında gerçekleşen iş ve işlemleri organize şekilde yönlendirdikleri anlatıldı.

Yazıda, “Şüphelilerin FETÖ/PDY ile organik bağları konusunda somut tespit bulunmamış ise de eylemlerinin bu haliyle üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçuna temas ettiği, tutuklama sebeplerinin bulunduğu ancak şüphelilerden Lütfi Arıboğan’ın Parkinson hastalığı sebebiyle bazı hareketlerini yönlendirmede zorlandığının görüldüğü, soruşturmanın geldiği aşama göz önüne alındığında bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı anlaşılmıştır” denildi.