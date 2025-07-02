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3 Temmuz'da su kesintisi yaşanacak! BUSKİ duyurdu

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#BUSKİ#BURSA#Su Kesintisi
3 Temmuzda su kesintisi yaşanacak BUSKİ duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 17:40

BUSKİ, Bursa Kestel ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesince su kesintisi yapılacağını açıkladı. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler açıklanırken kesintinin yapılacağı tarih de açıklandı.

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BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü su kesintisi olacağı duyuruldu. İşte kesintinin yapılacağı mahalleler;

3 Temmuzda su kesintisi yaşanacak BUSKİ duyurdu

"Kestel İlçesi Narlıdere, Barakfakıh, Barakfakıh Sanayi, Dudaklı, Serme, Karahıdır, Hasanköy, Adaköy, Canbazlar ve Iğdırköyü Mahalleleri ve civarında 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

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#BUSKİ#BURSA#Su Kesintisi

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