3 Temmuz'da su kesintisi yaşanacak! BUSKİ duyurdu

Haberin Devamı

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü su kesintisi olacağı duyuruldu. İşte kesintinin yapılacağı mahalleler;

"Kestel İlçesi Narlıdere, Barakfakıh, Barakfakıh Sanayi, Dudaklı, Serme, Karahıdır, Hasanköy, Adaköy, Canbazlar ve Iğdırköyü Mahalleleri ve civarında 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."