3 talihliye 200’er milyon TL

Haberin Devamı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 600 milyon liralık büyük ikramiye, ‘1052448’ numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi, Bursa’nın Osmangazi ilçesi ve İzmir’in Bergama ilçesindeki bayilerden satılan fiziki biletlere çıktı. Çeyrek biletlerin sahipleri, dağıtım garantisi uygulaması kapsamında ikramiyenin eşit olarak 3’e bölünmesiyle 200’er milyon lira kazandı.

‘BİZİMLE TANIŞSIN’

3 biletten birini satan Antalya’da 26 yıllık bayi Ali Çobanoğlu, “Talihli kendisini göstermek istemeyebilir ama en azından gelip bizimle tanışmasını ve kazandığı biletle bir fotoğraf çektirmek isterim” dedi. İzmir’in Bergama ilçesinde emekli olduktan sonra Milli Piyango’nun gezici bayiliğini yapmaya başlayan Serkan Biberci de büyük ikramiye kazanan üç çeyrek biletten birini satmanın sevincini yaşıyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birini satan Mete Yenigün, “Böyle bir şey yaşayacağımı hissediyordum. Talihliye hayırlı olsun. Güle güle harcasın” diye konuştu.