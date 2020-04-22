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Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

3 takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

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3 takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
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BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 takla atıp, ters döndü. Sürücü Muhammet D. (27), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet D., 34 AGG 922 plakalı otomobili ile evine gitmek için yola çıktı. Ata Bulvarı'ndan tali yola geçtiği sırada ise otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil, savrularak 3 takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan Muhammet D. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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