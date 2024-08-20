3 suikastçı firar etti

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İstanbul Kağıthane’ye bağlı Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak üzerinde, 18 Ağustos Pazar akşamı 22.30 sıralarında park halinde bulunan 34 FDN 313 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda gayrimenkul işi ile uğraşan Abd El Qadir Anas (30) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Anas’ın arkadaşı Filistinli Fadi M. ağır yaralandı. Anas’ın emekli asker olduğu öğrenilen koruması E.K. ise ayağından hafif yaralandı. Fadi M. ile E.K., hastaneye kaldırılırken, Abd El Qadir Anas’ın cansız bedeni ise otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Anas’ın cenazesinin alınması için yakınları tarafından herhangi bir başvuru yapılmadı.

OLAYDAN 2.5 SAAT SONRA YURTDIŞINA KAÇTILAR

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçıp, kendisini bölge yakınlarında bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı. Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı. Şüphelilerin kaçarken kullandığı 2 otomobili bulan emniyet görevlileri, kiralık olduğu belirlenen 2 otomobilde yaptıkları aramada, bir silah ele geçirdi. Olaya ilişkin kamera görüntüleri incelendi, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şüphelilere ulaşıldı. Şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.’nın olaydan sonra 19 Ağustos 2024’te 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2.5 saat sonra) Kırklareli’nden yurtdışına çıktıları tespit edildi. Yapılan arşiv araştırmalarında şüphelilerden L.E.E.’nin, olayın faili olan şüphelilerin ulaşımını sağladığı, kendisine yönelik 6 Haziran 2023’te Şişli’de silahlı saldırıda yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirlendi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden şüpheliler L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi.

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Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülürken, olayda kullanılan silaha susturucu takılması, saldırı düzenlenen kişilerin Filistinli olması, “Mossad operasyonu mu?” sorusunu da gündeme getirdi.

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FİLİSTİNLİ BABA: BU SALDIRI SİYASİ BİR OLAY DEĞİL

Abd El Qadir Anas’ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının ardından ambulans ve polisin hemen olay yerine geldiğini belirten baba, “Polisler çok ciddi bir şekilde çalıştılar, bizimle ilgilendiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz. Biz Filistinliyiz ama İsrail vatandaşıyız. Pasaportumuz da İsrail pasaportu, Türkiye’ye çok sık gelip gidiyoruz. Saldırının sebebini henüz bilmiyoruz. Polisin araştırmaları devam ediyor. Saldırganların bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyoruz. Ölen oğlum her zaman Türkiye’ye gidip gelirdi. Son olarak yine Türkiye’ye küçük kızı ile gelmişti. Ben de onları ziyarete gelmiştim. Oğlum Türkiye’yi çok severdi. Biz hiç tehdit almadık, başımıza ilk kez böyle bir olay geliyor” diye konuştu.

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