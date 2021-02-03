3 Şubat İzmir hava durumu: İzmir’de bugün hava nasıl olacak, sağanaklar devam edecek mi?

İzmir'de 2 Şubat tarihinden bu yana etkili olan sağanak yağış kenti hayatı durma noktasına getirdi. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültülü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İzmir'deki olağanüstü sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları:

"Kuraklık gidiyor gidiyor, geldiğinde vurucu bir şekilde geliyor. Şubat ayı içinde maalesef böyle görüntüler görebiliriz. Yağışlar ortalamanın üzerinde görünüyor. Kıyı Ege bandında, Çanakkale çevrelerinden başlayıp Fethiye'ye uzanacak şekilde yağışlar olacak.

Yağışlar devam edecek. Karşıyaka'da kuvvetli bir yağış görünüyor. Yarın sabah saatlerinden sonra yağış zayıflayacak ve arkasından 4-5 gün sonra yağış görünmüyor.

Su baskını ve sel dediğimiz hadise zeminle alakalı bir durum. Bazı yağışlar var ki, güçlü sağanaklardan olabiliyor. Bu dönem biraz sıkıntılı. Aşırı kuraklıkla aşırı yağışlar kardeş... Bu tür sel çapında yağışları beklemek gerekiyor. Bunun üzerine yeni yağış bekleniyor. Şehrin güneydoğusu ve Karşıyaka için, Aydın'a doğru gece de kuvvetli sağanaklar sürecek."

3 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli'nin güneyi ile Afyon çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.