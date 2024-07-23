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3 senelik kart aidatları iade edilecek iddialarına açıklama... Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden dolandırıcılık uyarısı

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#Cumhurbaşkanlığı#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon
3 senelik kart aidatları iade edilecek iddialarına açıklama... Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden dolandırıcılık uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:40

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialı paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz." ifadelerine yer verildi.

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#Cumhurbaşkanlığı#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyon

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