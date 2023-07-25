×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

3 şehit 3 acı

Güncelleme Tarihi:

#KUZEY Irak#Pençe-Kilit Harekât Bölgesi#Mehmet Can
3 şehit 3 acı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

Pençe Kilit’te teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can, Şemdinli ve Gabar’da da 2 güvenlik korucusu şehit oldu.

Haberin Devamı

KUZEY Irak’ta Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu. Mehmet Can’ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi’ndeki ailesini yasa boğdu. 

3 şehit 3 acı
Şehit Mehmet Can

Bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki Geverok Yaylası’nda ise terör örgütü PKK’ya yönelik operasyona katılan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36), teröristlerin önceden araziye döşediğiEYP’nin infilak etmesi sonucu olay yerinde şehit oldu. Evli, 1 çocuk babası Çiftçi’nin cenazesi, Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Haberin Devamı

3 şehit 3 acı
Hasan Çiftçi

NÖBET DEĞİŞİMİNDE

 Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde de nöbet değişimi sırasında yüksekten düşerek yaralanan Güvenlik Korucusu İbrahim Yıldırım şehit oldu. Şehit Yıldırım’ın için dün 23’üncü piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Uzungeçit beldesine getirilerek toprağa verildi.  

3 şehit 3 acı
İbrahim Yıldırım

Haberle ilgili daha fazlası:
#KUZEY Irak#Pençe-Kilit Harekât Bölgesi#Mehmet Can