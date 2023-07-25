3 şehit 3 acı

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KUZEY Irak’ta Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu. Mehmet Can’ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi’ndeki ailesini yasa boğdu.

Bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki Geverok Yaylası’nda ise terör örgütü PKK’ya yönelik operasyona katılan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36), teröristlerin önceden araziye döşediğiEYP’nin infilak etmesi sonucu olay yerinde şehit oldu. Evli, 1 çocuk babası Çiftçi’nin cenazesi, Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hasan Çiftçi

NÖBET DEĞİŞİMİNDE

Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde de nöbet değişimi sırasında yüksekten düşerek yaralanan Güvenlik Korucusu İbrahim Yıldırım şehit oldu. Şehit Yıldırım’ın için dün 23’üncü piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Uzungeçit beldesine getirilerek toprağa verildi.