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3 şehir arası MİT dolandırıcılığı! 2 şüpheli Sivas'ta yakalandı

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#MİT#Sahte Kimlik#Dolandırıcı
3 şehir arası MİT dolandırıcılığı 2 şüpheli Sivasta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 16:44

İstanbul'dan Tokat'a gelerek kendilerini MİT personeli olarak tanıtan ve telefonda görüştükleri 66 yaşındaki Güler E.'nin para ile ziynet eşyalarını alan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken Sivas Havalimanı'nda yakalandı.

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Olay, 21 Haziran'da Tokat Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güler E.'yi cep telefonuyla arayan kişiler, kendilerini MİT personeli olarak tanıttı. Güler E’ye adının bir suç olayına karıştığı yalanını söyleyen şüpheliler, evdeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek baskı kurdu. Telefon görüşmesinin ardından İstanbul’dan kara yoluyla Tokat’a gelen şüpheliler, Güler E.'nin ikametine giderek 1 tam, 5 yarım, 12 çeyrek altın ile 60 bin lira parasını alıp kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

3 şehir arası MİT dolandırıcılığı 2 şüpheli Sivasta yakalandı

KGYS KAMERALARI TAKİBE ALDI

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İhbar sonrası Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile güzergah analizlerini titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin Ö.A. (21) ve E.K. (24) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin takibi sonucu, şüphelilerin dolandırıcılık olayının ardından kara yoluyla Sivas'a geçtikleri ve buradan hava yoluyla yeniden İstanbul'a kaçmaya hazırlandıkları belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla dün Ö.A. ve E.K.'yi Sivas Havalimanı’nda yakaladı. Şüpheliler Sivas'taki işlemlerinin ardından Tokat'a sevk edildi.

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3 şehir arası MİT dolandırıcılığı 2 şüpheli Sivasta yakalandı

SAHTE DOLARLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; kadından aldıkları para ve ziynet eşyalarının tamamı eksiksiz olarak ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden 2 adet sahte 50 dolar çıktı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#MİT#Sahte Kimlik#Dolandırıcı

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