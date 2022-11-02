3 sanık böyle beraat etti

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Ankara Kızılcahamam’da 31 Ekim 2020 günü Gamze Açar (17) iş görüşmesine gittiği bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan itilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral’a ceza verirken, Mehmet Doğan’ın da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında beraat kararına hükmetmişti. Mahkeme gerekçeli kararında, ceza verilen sanıkların herhangi bir pişmanlıklarının bulunmaması ile suça yatkınlıkları nedeniyle haklarında iyi hal indirimi uygulanmadığının altı çizildi. Kararda, 3 sanık hakkında neden beraat kararı verildiğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

DNA BİREBİR AYNI

Sanıklardan Mehmet Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Rıza Doğan’ın kardeşiydi. Dava dosyasında yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, Gamze Açar’ın tırnaklarında ve iç çamaşırında bulunan DNA örneklerinin Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşlerle uyumlu olduğu bildirildi. Mahkeme kararında, kardeşlik bağı bulunan Mehmet Doğan ile Rıza Doğan’da DNA profillerinin birebir aynı olduğuna dikkat çekerek, “Sanık Rıza’nın savunmalarında maktulün rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürmesi, sanık Mehmet’in ise maktul ile temasta bulunmadığını belirtmesi karşısında, DNA örneklerinin sanık Rıza Doğan’dan kaynaklı olduğunun kabul edilmesi gerektiği” belirtildi.

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‘SADECE TOKALAŞTIK’

Kararda sanıklardan Hüseyin Emre Gürgen’in odadaki yastık kılıfından DNA örneği ve odanın balkonunda parmak izi bulunmadığı gerekçesiyle hakkında beraat kararı verildiği anlatıldı. Sanık Emre Eker’in ise Gamze Açar’ın tırnak parçasında DNA’sının bulunduğu, sanığın “Maktul ile sadece tokalaştığı” yönünde savunma yaptığı ifade edildi. Gerekçeli kararda, “Maktulün vücudunda ya da iç çamaşırı veya kıyafetlerinde sanığa ait herhangi bir örneğin bulunamaması, atılı suçların işlenmesine iştirak ettiğini kesin olarak gösterir delillerin bulunmadığı” belirtildi.