3 saatte yazdı! ‘Yapay zekâ’dan ders kitabı

GAZİ Üniversitesi’nde yapay zekâ alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı üniversitede blokzincir teknolojileri üzerine doktora yapmaya başlayan Buğra Ayan, geçtiğimiz yıl ocak ayında Web3 Teknolojileri Derneği’ni kurdu. Derneğin amacı nitelikli insan gücünün yetişmesi için eğitim faaliyetleri oluşturmak. Bir yıl boyunca birçok farklı etkinliğin yanı sıra blokzincir alanında 5 farklı kitabın dernek tarafından oluşturulduğunu açıklayan Ayan, teknolojinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için son kitaplarını bir yapay zekâya yazdırdıklarını söyledi. Kitap, Ayan’ın yapay zekâya yönelttiği soruların sonucunda ortaya çıktı.

TÜRKÇE KONUŞULDU

Dernek olarak teknoloji dünyasındaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirten Ayan, yapay zekâya yazdırılan ders kitabı hakkında şunları ifade etti: “Teknolojinin gücünü göstermek için bütün üniversitelerdeki eğitimlerde kullanılan bir programlama dilinin içeriğini oluşturduk. ChatGPT’ye yönelttiğim soruların cevaplarıyla kitabın içeriği oluşmuş oldu. Bu içeriğin oluşması sadece 3 saat sürdü. Yapay zekâyla Türkçe konuştuk ve yazdığı cevapları hiç değiştirmeden kitap haline getirdik. Java programlama dilini öğrenmek isteyen herkes ücretsiz olarak bu kaynaktan yararlanabilir. Her seviyeden öğrenciye bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.

DİJİTAL YAYINLANDI

İlerleyen süreçte üniversitelerin diğer bölümlerinde öğretim gören öğrencilerin faydalanabileceği içerikleri de yapay zekâ ile oluşturarak açık kaynaklar hazırlamayı ve bunu bir havuz haline getirmeyi düşünüyoruz. Kitabın yayına hazırlanması 2 hafta sürdü. İnternet üzerinden dijital formatta yayınlandı.”

CHATGPT İLE BİR İLK

Kitabın sonunda ‘programlama diliyle nasıl daha iyi çalışırım ve nerelerde sorun yaşayabilirim’ kısmı da yer alıyor. Yapay zekânın yazamadığı tek kısım ise kitabın ön sözü oldu. Ayan, “ChatGPT ile roman yazılmış fakat ders kitabı hiç yazılmamış. Bizim araştırmalarımıza göre dünyada ChatGPT ile yazılan ilk ders kitabı bu” dedi.

NEW YORK’TA YASAKLANDI

ChatGPT, geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York kentindeki okullarda yasaklandı. New York Belediyesi Eğitim Departmanı tarafından The Washington Post’a yapılan açıklamada, okullardaki internet bağlantılarında ve cihazlarda ChatGPT’ye erişimin engellendiği duyuruldu. Departman sözcüsü Jenna Lyle, “Sohbet botu sorulara hızlı ve kolay yanıtlar sağlayabiliyor. Ancak akademik ve yaşam boyu başarı için gerekli olan eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmiyor” dedi. Ancak okullar, yapay zekâ ve teknolojiyle ilgili derslerde ChatGPT’yi kullanabilmek için erişim izni isteyebilecek.