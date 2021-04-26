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Fatih TURAN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

3 saat arayla koronavirüs nedeniyle baba ve kızı hayatını kaybetti

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3 saat arayla koronavirüs nedeniyle baba ve kızı hayatını kaybetti

Trabzon'da emekli öğretmen Alay Balçık (88) ve kızı Sabahat Balçık (60), koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatını kaybetti. Baba ve kızının cenazeleri, koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığına defnedildi.

Maraşlı Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince Çaykara Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlçeden sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, bilinci kapalı olan Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi.

3 saat arayla koronavirüs nedeniyle baba ve kızı hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

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