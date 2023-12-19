3 rapor da birbirinden farklı

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İstanbul’da Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud 06 CD 4581 plakalı otomobille Yunus Emre Göçer’in (38) kullandığı motosiklete çarptı. Olayın ardından bilirkişiler tarafından yapılan ilk tespitte kurye Göçer 8’de 8 oranında kusurlu, Mohamud ise kusursuz bulundu. Mohamud emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Göçer’in hayatını kaybetmesi ve kaza anını gösteren görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 Aralık’ta acilen ikinci bir rapor talep etti. İkinci rapora göre Yunus Emre Göçer kusursuz, Mohamud ise 8’de 8 asli kusurluydu. Savcılık 2 Aralık’ta Türkiye’den çıkış yaptığı tespit edilen Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mohamud’un Türkiye’ye gelerek yargılanması için Somalili yetkililerle görüştüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek yeni bir rapor alınacağını açıkladı.

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ŞERİT DEĞİŞTİRDİĞİNİ GÖZ ÖNÜNE ALMADI

Olaya ilişkin tespit edilen yeni görüntüler de incelenerek Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan 3’üncü raporda Mohamud asli kusurlu, kazada hayatını kaybeden kurye Göçer ise tali kusurlu bulundu. Raporda, Mohamud’un hızını düşürerek sağa doğru yönelmekte olan motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması gerektiği anlatıldı. Mohamud’un önünde fren yapan motosikletle takip mesafesini koruması veya motosikletin solundan kontrollü olarak geçmesi gerektiği belirtildi. Göçer’in ise sağa doğru şerit değiştirme manevrası yapmak istediği sırada arkasından gelmekte olan otomobilin seyir durumuna dair gerekli-yeterli ayna kontrollerini yapması ve bahse konu otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması gerektiği yer aldı. Motosikletin kaza öncesinde en sağ şeritte hızını duracak seviyeye düşürüp devamında da sağa doğru manevra yaptığı, kazanın bu manevranın ardından meydana geldiği anlatıldı.