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3 polisi yaralayan sanıktan pişkin savunma: Hasımlarım sandım

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#İzmir#Polis#Savunma
3 polisi yaralayan sanıktan pişkin savunma: Hasımlarım sandım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

3 sivil polis memurunun silahla vurularak yaralandığı olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik’in polisteki ilk ifadesinde “Hasımlarım sandığım için ateş ettim. Polis olduklarını bilmiyordum” dediği öğrenildi.

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İzmir Seferihisar’da önceki gün akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin belinde silah bulunduğu ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekipleri, Sedat Çelik’in üzerini aradı. Bu sırada Sedat Çelik’in ağabeyi Mehmet Salih Çelik, iddiaya göre, arama yapan komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun’a belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp ateş etti. Yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik’i silahıyla birlikte gözaltına aldı. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’inin Pamirler, 6’sının Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi. Mehmet Salih Çelik’in polisteki ilk ifadesinde, “Hasımlarım sandığım için ateş ettim. Polis olduklarını bilmiyordum” dediği öğrenildi.

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POLİSLERDEN İYİ HABER

3 polisin yaralandığı olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Seferihisar’da yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı 2 grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan 2 grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi. Öte yandan olayda yaralanan 3 polisin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaralı polislerin durumunu iyi gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

 

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#İzmir#Polis#Savunma

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