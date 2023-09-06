3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2aY27hEJkE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2023