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3 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

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#Habur#PKK#Hudut Karakolu
3 PKKlı terörist hudut karakoluna teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 10:36

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

 

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#Habur#PKK#Hudut Karakolu

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