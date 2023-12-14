Son dakika haberi: 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2023
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zn2ZojQs8F