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Son dakika haberi: 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Habur
Son dakika haberi: 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 19:17

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Habur

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