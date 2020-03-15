3 partiden daha grup toplantısına 'koronavirüs' iptali

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında salı günü olan Meclis grup toplantısını iptal ettiklerini söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin de grup toplantılarını iptal ettikleri öğrenildi.

AK Parti ve CHP'den daha önce yapılan açıklamalarda, TBMM grup toplantılarının iptal edildiği duyurulmuştu.