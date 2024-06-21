×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü: Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Bayrı#Amasya#Suluova
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü: Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 11:39

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 126 yaşındaki Ayşe Bayrı, yıllara meydan okuyor.

Haberin Devamı

Osmanlı'nın son üç padişahı Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden 5 çocuk sahibi Ayşe Bayrı'nın 20 de torunu bulunuyor. Seçim çalışmaları sırasında farkına vardığı asırlık çınarın yaşına şaşırıp merak ederek evine giden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, “Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye’de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici” dedi.

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü: Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında

Ayşe ninenin kızı Cemile Demirci, gününü dualar okuyarak geçiren annesinin evlatlarına hacca gitmeyi tavsiye ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da Türkiye’nin en yaşlısı olan Ayşe Bayrı’yı ziyaret etti. Başkan Uzun, elini öpüp hayır duasını istediği 1 Temmuz 1898 doğumlu Bayrı’nın sağlık durumu hakkında çocuklarından bilgi aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşe Bayrı#Amasya#Suluova

BAKMADAN GEÇME!