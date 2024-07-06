3 orman yangını çıkaran çobandan rezil savunma

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Antalya Manavgat’ta son 1 ay içinde Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda çıkan 3 ayrı orman yangınının araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda çalışma başlatıldı. Yangınların sürekli Tazı Kanyonu çevresinde meydana gelmesi ve bölgenin işletmesinin yapılan ihale sonucunda Manavgat Belediyesi’ne verilmesini de dikkate alan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, araştırmalarını yoğunlaştırdı. En son 3 Temmuz’da çıkan yangının ardından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, bölgede çobanlık yapan Murat Kaya (33) olduğu tespit edildi.

4 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat Kaya, 3 Temmuz’daki yangınla, 9 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde Gaziler Mahallesi’nde toplam 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü 2 ayrı yangını da kendisinin çıkardığını itiraf etti. Murat Kaya ifadesinde, ormanda gördüğü bazı aksaklıkların düzeltilmesi için gerek orman işletme müdürlüğü gerek elektrik dağıtım şirketini aradığını, gelen giden kimse olmayınca, görevlilerin gelmemesine kızdığı için ormanı yaktığını anlattı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Murat Kaya, sevk edildiği adliyede savcıya da benzer ifade verdi.

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Şüpheli Murat Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘kasten orman yakmak’ suçundan tutuklandı.