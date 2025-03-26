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3 öğrenciye bir hafta ev hapsi

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#Ankara#Öğrenci#Ev Hapsi
3 öğrenciye bir hafta ev hapsi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

Ankara’da, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestolar nedeniyle gözaltına alınan 3 öğrenci “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak, İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

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Öğrenciler “Demokratik hakkımı kullandım başka bir amacım yok” diye savunma yaptı.  Hâkimlik, tutuklama talebini “Delillerin büyük ölçüde toplanmış ve güvence altına alınmış olması, şüphelilerin sabit ikametgâh sahibi oluşu nazara alındığından tutuklamadan beklenen gayenin adli kontrol tedbirleri ile de sağlanabileceği, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yeterli ve ölçülü olacağı” gerekçesiyle reddetti. Hâkimlik, şüpheliler hakkında 1 hafta süreyle konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol kararının uygulanmasına hükmetti.
 

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#Ankara#Öğrenci#Ev Hapsi

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