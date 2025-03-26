3 öğrenciye bir hafta ev hapsi

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Öğrenciler “Demokratik hakkımı kullandım başka bir amacım yok” diye savunma yaptı. Hâkimlik, tutuklama talebini “Delillerin büyük ölçüde toplanmış ve güvence altına alınmış olması, şüphelilerin sabit ikametgâh sahibi oluşu nazara alındığından tutuklamadan beklenen gayenin adli kontrol tedbirleri ile de sağlanabileceği, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yeterli ve ölçülü olacağı” gerekçesiyle reddetti. Hâkimlik, şüpheliler hakkında 1 hafta süreyle konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol kararının uygulanmasına hükmetti.

