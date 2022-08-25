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3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı

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#Muğla#Fethiye #Kaçak Göçmen
3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 15:10

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüste Suriye, Filistin ve Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör Türk de gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilin öncülük yaptığı 3 minibüsün Antalya'dan Fethiye'ye doğru geldikleri bilgisine ulaştı. Tedbir alan ekipler, sabah saatlerinde Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde 3 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 79'u Suriye, 10'u Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otomobildeki organizatörler H.R.M., M.M., M.E., R.C. ve M.B.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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#Muğla#Fethiye #Kaçak Göçmen

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