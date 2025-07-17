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3 milyonluk gasbın arkasından 'ihanet' çıktı: Soyguncular ile iş birliği yapmış

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#Soygun#Market#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 11:20

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir markete ait 3 milyon TL'nin silah zoruyla gasp edilmesine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden market çalışanı, soyguncular ile iş birliği içerisinde olduğu ve 3 milyon TL'yi bankaya yatırmak üzere kendisine teslim edildiği öğrenildi.

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Olay, Kalyon Kavşağı'nda meydana geldi. Plakasız motosikletle olay yerine gelen şüpheliler, markete ait para taşıma esnasında silah tehdidiyle parayı alarak hızla kaçtı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 milyonluk gasbın arkasından ihanet çıktı: Soyguncular ile iş birliği yapmış

"15 KİLOMETRELİK 150 KAMERA İNCELENDİ"

Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 kilometrelik 150 güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu gasp olayına karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

3 milyonluk gasbın arkasından ihanet çıktı: Soyguncular ile iş birliği yapmış

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Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden İ.Ç., G.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası Bursa'ya kaçtığı belirlenen B.A. ise düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

3 milyonluk gasbın arkasından ihanet çıktı: Soyguncular ile iş birliği yapmış

PATRONUN ÇALIŞANI İŞ BİRLİKÇİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay ise gasp olayında içeriden yardım sağlandığı yönünde oldu. Şüphelilerin, market çalışanı İ.Ç. ile iş birliği yaptığı ve paranın taşınma zamanına dair bilgileri bu yolla edindiği tespit edildi. İçeriden bilgi sızdırdığı belirlenen şoförün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Toplam 6 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 milyonluk gasbın arkasından ihanet çıktı: Soyguncular ile iş birliği yapmış

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#Soygun#Market#Gaziantep

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