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3 milyon TL'lik vurgunda 33 kişi tutuklandı

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#Konya#Mahkeme#Dolandırıcı
3 milyon TLlik vurgunda 33 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 14:25

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendilerini bankacı, sigortacı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, 30 kişiyi 3 milyon 400 bin lira dolandıran 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında kadınlarından bulunduğu 33 kişi tutuklandı, 8 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini bankacı, sigortacı ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin, 30 kişiyi 3 milyon 400 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Soruşturmanın ardından kimlikleri belirlenen 43 kişinin yakalanması için 14 ilde polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramada ise suçta kullanılmış çok sayıda cep telefonu, sim kartı, bilgisayar, mağdur şahıslara ait kişisel verilerin bulunduğu dijital veri ve dokümanlarla, 50 bin dolar ve 28 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden, 33'ü tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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3 milyon TLlik vurgunda 33 kişi tutuklandı

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#Konya#Mahkeme#Dolandırıcı

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