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3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 'Turnusol' operasyonu

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#DİYARBAKIR#İstanbul#Polis
3 milyon TLlik dolandırıcılığa Turnusol operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 09:19

DİYARBAKIR ve İstanbul'da polisin düzenlediği 'Turnusol' adlı operasyonda 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da bazı kişiler, üretim ve tanıtım videosu çekerek güven sağlayan kağıt ve karton üretim firmasına ürün karşılığında para gönderdi. Parayı hesaba gönderdikten sonra bir daha geri dönüş alamayan alıcılar, durumu polise bildirdi.

Harekete geçen polis, şüphelilerin 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiğini belirledi. 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin haksız kazançları başka hesaplara havale edip, ortadan kaybolduğu tespit edildi. Paraların çekildiği ATM'lerin güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

3 milyon TLlik dolandırıcılığa Turnusol operasyonu

Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, gözaltına alındı. Polisin aramalarında cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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3 milyon TLlik dolandırıcılığa Turnusol operasyonu

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#DİYARBAKIR#İstanbul#Polis

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