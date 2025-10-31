×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 milyon lirası buhar olacaktı! jandarmanın dikkati sayesinde kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Dolandırıcılık#Jandarma
3 milyon lirası buhar olacaktı jandarmanın dikkati sayesinde kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 13:04

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan çantasını kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara teslim etmeye giden kişi, jandarmanın dikkati sayesinde kurtuldu.

Haberin Devamı

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçe merkezinde devriye görevi sırasında yol kenarında elinde çanta olan ve tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi fark etti. Durdurulan kişiye sorular soran ekipler, çantanın içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğunu tespit etti.

3 milyon lirası buhar olacaktı jandarmanın dikkati sayesinde kurtuldu

Kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesi ile ziynet eşyalarını teslim etmeye gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri, durumun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu anlayarak kişiyi bilgilendirdi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları bir kez daha uyararak, "Hiçbir kamu görevlisi vatandaşlardan para ya da ziynet eşyası talep etmez. Bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunun" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Dolandırıcılık#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!