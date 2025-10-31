3 milyon lirası buhar olacaktı! jandarmanın dikkati sayesinde kurtuldu

Güncelleme Tarihi:
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçe merkezinde devriye görevi sırasında yol kenarında elinde çanta olan ve tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi fark etti. Durdurulan kişiye sorular soran ekipler, çantanın içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğunu tespit etti.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları bir kez daha uyararak, "Hiçbir kamu görevlisi vatandaşlardan para ya da ziynet eşyası talep etmez. Bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunun" ifadelerine yer verdi.