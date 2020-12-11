MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
GeriGündem 3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
Abone Olgoogle-news

BURSA’da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3 milyon lira değerindeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.G. (36) isimli kişinin elinde tarihi eserlerin bulunduğunu ve bu eserleri satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bir süre fiziki ve teknik takibe aldıkları K.G.’yi elindeki eserleri satmaya götürürken yakaladı. Önü kesilerek aracı durdurulan K.G.’nin otomobilinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait çocuk lahiti, Roma dönemine ait lahit kapağı ve Bizans dönemine ait üzerinde farklı figürler bulunan 5 lahit kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kaçak kazı yapanlara suçüstü baskın düzenledi. Baskında S.Ç. (59) ve K.Y. (55), gözaltına alındı.

Her iki olayda da gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle