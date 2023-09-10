3 milyon kanser taraması yapıldı

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Bakan Koca, “2022 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 2 milyon 834 bin 15 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455’i KETEM tarafından, 1 milyon 124 bin 560’ı Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. Meme kanseri tarama sayısı KETEM’de 833 bin 413 Aile Sağlığı Merkezleri’nde 12 bin 458, serviks kanseri tarama sayısı KETEM’de 458 bin 451 Aile Sağlığı Merkezleri’nde 218 bin 651, kolorektal kanser tarama sayısı KETEM’de 417 bin 591 Aile Sağlığı Merkezleri’nde 893 bin 451’dir” dedi.

Fahrettin Koca

Bakan Fahrettin Koca 2023’ün ilk 6 ayında da birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapıldığını kaydetti.