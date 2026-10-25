3 milyon aday için sessizlik çağrısı

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TÜRKİYE genelinde KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, saat 12.25’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan oluşacak. Sınav sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ortaöğretim uygulamasına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirterek şunları söyledi: “Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945’i kadın, 1 milyon 536 bin 493’ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Sınavda 415 bin 502 kişi görev yapacak. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada olacak. 578 ÖSYM temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi. Sınav organizasyonunda tüm aşamalar güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınavdayken gürültü çıkarılmaması, varsa inşaat çalışmalarına ara verilmesi ve araçlarda korna basmamaya özen gösterilmesi büyük önem arz ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin sınava girdiği pazar günü toplumsal olarak lütfen hassasiyet gösterelim, sessiz kalalım. Saat 10.00’da sınav binalarına girişler sona erecek. Adaylarımızın sınav günü yaşanabilecek trafik yoğunluğuna dikkat etmeli.”

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

Adayların sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Sınava giriş belgesinde yer alan bina, salon ve adres bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü de açık tutulacak.