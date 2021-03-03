3 Mart Sayısal Loto sonuçları için geri sayım - Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Sayısal Loto'da bir çekiliş günü daha geldi. Haftanın üç günü yapılan Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişinde büyük ikramiye kimseye çıkmamış ve 117 Milyon TL'yi aşmıştı. Yeni bir çekiliş heyecanı bekleyen şans oyunu tutkunları çekilişin gerçekleşeceği saate odaklandı.

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.