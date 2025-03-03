3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde sahne Ata’nın

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Daha önce sanatçı Haluk Levent ile de sahneye çıkan ve keman çalan Ata Çankırı müziğe giden yolculuğunu şöyle anlattı: “Bilkent Orkestrası’na gidip Mert Fırat ve Aslı Tandoğan ile görüşecektik. Onlarla tanışmak ve annemin derneği ile birlikte farkındalık yaratmak istemiştik. O sırada bir orkestra vardı arkada. O anda kemanlar çaldığında o kadar etkilendim ve büyülendim ki... ‘Ben keman çalmalıyım’ dedim ve anneme söyledim. Yaklaşık 5.5 yıldır keman çalıyorum. 3 Mart günü Gazi Üniversitesi’nde engellilere yönelik bir konser olacak. Enstrüman çalan işitme engelliler ile birlikte sahne alacağım.

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ENGELİ BÜYÜTMESİNLER

İnsanlar, engelli bir birey görünce o çocuğun hayatı mahvoldu gibi bakıyor. O engeli büyütmek yerine insanlar bizi destekleseler daha kolay aşılacak. Ben küçükken birçok doktor, ‘Bu çocuk işitmez’, ‘Birçok şeyi başaramaz’ diyor. Ben mesela keman çalıyorum dediğimde ‘bu bir mucize’ gibi bakıyorlar. Ama bu o kadar şaşılacak bir şey değil. İnsanlar engeli büyütmek yerine yıkmaya yardımcı olsun.”

İleride genetik mühendisliği okumayı planladığını söyleyen Ata, “İşitme engelini yok edecek bir çözüm bulmak istiyorum. Bu konuda çalışmalar yapıp ülkeme sunmak istiyorum” ifadelerini de kullandı.

1.5 YAŞINDA BAKICISI FARK ETTİ

- Öğretmen Hatice-İbrahim Çankırı çiftinin çocuğu Ata Çankırı’nın işitme engeli 1.5 yaşında bakıcısı tarafından fark edildi. Ailede bilinen başka bir işitme engelli yoktu. Hemen testler yapıldı. Sonrasında bir kulağa koklear implant takılmasına karar verildi. O dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu sadece tek bir kulak için cihazın geri ödemesini yapıyordu. Sonrasını anne Hatice Çankırı şöyle anlatıyor: “Uluslararası bir fuarda iki kulağa da takılması gerektiğini öğrendik. Borç alarak sol kulağına da implant taktırdık. SGK’ya başvurduk, geri ödeme kapsamına alınmasını istedik. Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu’na katılıp taleplerimizi dile getirdik. Cumhurbaşkanı’na mektup yazdık. Ardından tüm çocuklar için iki kulak implant geri ödeme kapsamına alındı, fakat biz kendimiz ödemiş olduğumuz için kapsam dışı kaldık. 7 yılda bir değiştirilmesi gerektiği için bu bizim adımıza büyük bir masraftı. Sonrasında SGK ile görüştüm. Mücadelemiz sonucu biz ve 40 aile geçmişe yönelik geri ödeme kapsamına alındı. 2017 yılında Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği’ni kurdum.”