3 Kuzey daha bekliyor

Koronavirüs salgını uluslararası ulaşıma da büyük zarar verdi. Uluslararası uçuşlar durdu. Bu durum Türkiye’de kök hücre bekleyen acil durumdaki hastaları ciddi şekilde etkiledi. Uluslararası kök hücre bankalarından özel kurye ile yapılan nakiller artık yapılamıyor. Bu durum en son Adana’daki 3.5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer ile gündeme geldi. Atina’da bulunan yüzde 100 uyumlu ilik ulaşım sıkıntısından dolayı nakledilemedi. Kuzey Deniz’e yüzde 70 uyumlu babasından yapılacak. Hürriyet’in daha önce de gündeme getirdiği konuyu uzmanlarla konuştuk.

‘BAKANLIKLAR DÜZENLEYEBİLİR’

Kuzey Deniz’in doktoru ve aynı zamanda Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanı Prof. Dr. Bülent Antmen Hürriyet’e şunları söyledi: “Türkiye’deki nakillerin yüzde 75’i şu anda ertelenmiş durumda. Pediatrik kök hücre nakil yapan 30 merkez şu anda erteleyebildiği bütün hastaların nakillerini erteleyip erteleyemediklerini de yarı uyumlu nakillerle çözmek üzere Sağlık Bakanlığı’ndan izin almış durumda. Türkiye’de çocuklara kök hücre nakli yapan 30 çocuk transplantasyon merkezimiz var. Yılda yaklaşık 800-1000 civarında nakil gerçekleştiriyoruz. Kardeş veya aile içerisinden donör bulma şansı yüzde 20-25 civarında, geri kalanları ya Türkiye’den veya yurtdışındaki bağışçılardan elde ediyoruz. Salgın nedeniyle sınırların ve havalimanlarının kapatılması nedeniyle şu anda yurtdışı bağışçılardan nakil gerçekleştirilemediğini maalesef söyleyebilirim. Kuzey Deniz’in nakli de aynı sebepten gerçekleştirilemedi. Bu konudaki düzenleme ve organizasyonu ancak ilgili bakanlıklar yapabilir.”

POLONYA'DAN GETİRİLEMEDİ

Hematolog Prof. Dr. Gülsan Sucak da benzer durumda hastalarının olduğunu belirterek “Ukrayna’dan nakil için İstanbul’a gelip hastaneye yatan bir hastamız vardı. Polonya’dan uygun ilik bulunmuştu. Ancak salgın sebebiyle ulaşım durunca, Polonya’dan ilik getirilemedi. Şimdi hastamız bekliyor” dedi.

DURUMLARI ÇOK ACİL

Prof. Dr. Bülent Antmen’in verdiği bilgiye göre acilen nakil yapılması gereken üç çocuktan biri 3, biri 15 biri ise 16 yaşında. Bu hastalar için Almanya ve Brezilya’daki kök hücre bankalarında uyumlu bağışlar bulundu. Ancak ulaşım sıkıntısı sebebiyle getirilemiyor.