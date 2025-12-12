3 kuÅŸaktÄ±r peynircilik yapan esnaf anlattÄ±: Ä°ÅŸte kaliteli peyniri anlamanÄ±n pÃ¼f noktasÄ±

Haberin DevamÄ±

Kayseriâ€™de 3 kuÅŸaktÄ±r babadan oÄŸula peynir satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Mehmet Denk; kaliteli peynirin yediÄŸiniz anda damakta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tattan anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hileli ve taÄŸÅŸiÅŸli Ã¼rÃ¼nlere kÄ±yasla gÃ¶rÃ¼nen rafyasÄ±ndan dahi iyi peynirin direk kendini belli ettiÄŸini aktaran Denk; "2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼kkÃ¢nda Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±m. Aslen dedemiz, babamÄ±z ve 3. kuÅŸak olarak ben iÅŸ hayatÄ±mÄ±za dÃ¼kkÃ¢nÄ±mÄ±zda devam etmekteyiz. Ä°yi peynir tadÄ±ndan yani rafyasÄ±ndan, kokusundan anlaÅŸÄ±lÄ±r. Ä°nsan yediÄŸi zaman damaÄŸÄ±nda lezzet bÄ±rakan peynir iyi peynirdir. Hileli ve taÄŸÅŸiÅŸli Ã¼rÃ¼nlerde bu durum direkt ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. O tip Ã¼rÃ¼nleri yediÄŸiniz zaman dilinize lezzeti ve tadÄ± fark ettirir" dedi.Â

KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda en Ã§ok tercih edilen peynirleri sÄ±ralayan Denk, fiyatlarÄ±n sÃ¼t darlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± satÄ±cÄ±larÄ±nda pahalÄ± bulduÄŸunu sÃ¶yledi. Marketten alÄ±nan peynirlere kÄ±yasla aÃ§Ä±k satÄ±lan peynirlerin daha lezzetli olduÄŸunu ve bozulma riskinin az olduÄŸunu belirten Denk; "Eski Kars kaÅŸarÄ± Ã§ok seviliyor, Erzincan tulum, Ezine peynirleri kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerimizin damak zevkine daha Ã§ok hitap ediyor.

Biz direk dÃ¼kkÃ¢n sahibi olduÄŸumuz iÃ§in peyniri alÄ±rken kaliteli ve lezzetli peynirler alÄ±yoruz. Market alÄ±nan peynirlerin iyisi veya kÃ¶tÃ¼sÃ¼ gÃ¶zden kaÃ§a bilir ama bizim ki marketteki peynirlere gÃ¶re lezzet ve kalite bakÄ±mÄ±ndan daha cazip olur. SÃ¼t darlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle fiyatlarÄ±mÄ±z yÃ¼ksek bu durumu biz satÄ±cÄ±lar olarak da kabul ediyoruz. Ä°nsanlarÄ±n alÄ±m gÃ¼cÃ¼ biraz dÃ¼ÅŸÃ¼k ondan dolayÄ± fiyatlar yÃ¼ksek kalÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.