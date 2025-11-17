3 kuşaklık nefrete yargı tokadı

Haberin Devamı

ANKARA’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Yargıtay da kararı onamıştı.

HADSİZ PAYLAŞIMLARA DAVA

Yargılama sürerken, sanık Hasan İsmail Hikmet’in anne ve babası sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Damar Ailesi’ne hakaret ve tehditlerde bulundu. Şikâyet üzerine anne Hatice Hikmet ve baba Ömer Hikmet hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından davalar açıldı. Açılan davalar Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında birleşti.

Mahkeme, 2023 yılında sanıklar Ömer Hikmet ve Hatice Hikmet’e ‘kişinin hatırasına alenen hakaret’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Ömer Hikmet’in Ceren Damar’ın eşi Levent Şenel’in kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 3 yıl, ‘hakaret’ suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, anne Hatice Hikmet’e de ‘hakaret’ suçundan 3 yıl 6 ay, ‘basit tehdit’ suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Böylece toplamda baba Ömer Hikmet’e 8 yıl 10 ay, anne Hatice Hikmet’e ise 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin istinaf başvurusu yapıldı.

İstinaf Mahkemesi, 11 Eylül 2024 tarihinde baba Hikmet’in Ceren Damar’ın eşi Levent Şenel’in kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan verdiği 3 yıllık hapis cezasını onarken, sanıkların işlediği diğer suçlar yönünden ‘üst sınırdan’ ceza verilmesi nedeniyle verilen cezaları ise bozdu. Baba Hikmet onanan cezası yönünden cezaevine girdi. Bozma sonrasında dava yeniden görüldü.

CEZALAR İNDİRİLDİ

25 Nisan 2025 tarihinde davanın karar duruşması yapıldı. Sanık baba Hikmet, yaptığı paylaşımlar için “Mustafa Damar’ın şov yaparak atmış olduğu tweetlerden tahrik oldum” savunması yaparken anne Hatice Hikmet ise söz konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını iddia etti. Mahkeme, daha önceki kararından farklı olarak verdiği cezalardan indirim yaptı. Mahkeme, sanık Ömer Hikmet ‘kişinin hatırasına alenen hakaret’ ve ‘hakaret’ suçundan toplamda 2 yıl 11 ay hapis cezası verirken, anne Hatice Hikmet’e ise aynı suçlardan ve ‘basit tehdit’ suçundan toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti.

Başvuru üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi kararın istinaf incelemesini 11 Kasım 2025 tarihinde yaptı. İstinaf mahkemesi, sanık anne ve babaya ‘kişinin hatırasına alenen hakaret’, ‘hakaret’ suçlarından verilen cezaların onmasına hükmetti. İstinaf mahkemesi sanık Hatice Hikmet’e basit tehdit suçundan verilen cezayı kaldırarak bu suç yönünden beraatına karar verdi. Kararın kesin olduğu ifade edildi. Daha önce dede İsmail Elçi de Ceren Damar’a yönelik, “Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması” ifadesi nedeniyle ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan açılan davada 2 ay 27 gün hapis cezası verilmişti. Böylece, Ceren Damar davaları nedeniyle 3 kuşağa ceza verilmiş oldu.