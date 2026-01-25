3 kuşak bilim macerası

Haberin Devamı

YÖK öncülüğünde “Sokakta, Bahçede, Kafede: Bilim Her Yerde” sloganıyla hayata geçirilen Bilim Kafe etkinlikleri, yurdun dört bir yanında tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenen Bilim Kafe etkinliğine, İnönü Üniversitesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri bu kez ebeveynleri ve aile büyükleriyle birlikte katıldı.

GALAKSİYİ TANIDILAR

Etkinlikle Bilim Kafe, kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren ortak bir deneyime dönüştü. İnönü Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir etkinlikle ilgili, “Amacımız bilimle çocuklarımızda merak duygusunu uyandırabilmek. Merak, araştırma ve düşünce gelişimini önemsiyoruz” dedi. İlkokul öğrencisi İremsu ise “Evren, düşünemeyeceğimiz kadar büyük bir yer” derken, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Bengisu ise “Galaksi ve evrenle ilgili merakımı giderdim” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tuncay Özdemir