'3 kuruşluk' dava

İşinsanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon’un kızı Alara Mildon, Ağustos 2023’te evlendi. İddiaya göre, evliliklerinin 5’inci ayında Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu arasında yoğun şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. O dönemde Alara Mildon hamileydi. İlk boşanma davasını Doğukan Dudaroğlu açtı. Dudaroğlu, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Dudaroğlu’nun, eşi Alara Mildon’dan boşanmak için yüklü miktarda tazminat talep ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine Alara Mildon da karşı boşanma davası açarak eşinden 3 kuruşluk manevi tazminat istedi. Evlilik birliğinde bir kadın olarak üzerine düşen tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ileri süren Mildon, boşanmada asıl ağır kusurlu olan tarafın eşi Doğukan Dudaroğlu olduğunu ileri sürdü.



Çiftin boşanma davası devam ederken Alara Mildon, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğukan Dudaroğlu, çocuğun isminin kendisinden habersiz ‘Fatoş Mila’ olarak konulduğu belirterek dava açtı. Mahkeme, çocuğun ‘Fatoş Mila’ olan isminin değiştirilerek ‘Zeynep Lia’ olarak düzenlenmesine karar verdi.

AĞIR KUSURLU BULUNDU

Yaklaşık 2 yıldır karşılıklı şekilde devam eden boşanma davasından geçen günlerde karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde ‘gizli’ görülen boşanma davasında mahkeme Doğukan Dudaroğlu’nu ağır kusurlu bularak çiftin ‘çekişmeli’ olarak boşanmalarına karar verdi. Doğukan Dudaroğlu’nun tazminat talebini reddeden mahkeme, Alara Mildon’un boşanmada haklı olduğuna hükmetti. Alara Mildon’un 3 kuruşluk manevi tazminat talebini kabul eden mahkeme, Dudaroğlu’nun bu tazminatı boşandığı eşine ödemesine hükmetti.