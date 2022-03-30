'3 konuda acil önlem'

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Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “MHP’yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa 2023’te nal toplayacaktır. Kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey yoktur. 2023 Haziran’a kadar durmayacağız.

Türkiye’nin üç ana başlık altında acil ve stratejik tedbirler alması milli bir zaruret olarak karşımızdadır. Birinci, gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Dış bağımlılığa son verilmelidir. İkinci, stratejik tedbir olarak, enerji arz güvenliğinin temin ve takviye edilmesidir. İsrail ile kurulan temaslar, Türkiye’nin enerji konusundaki dezavantajlı pozisyonunu telafi edecek hamlelerden birisi olarak dikkat çekmektedir.

HAYAT PAHALILIĞI

Üçüncü stratejik tedbir olarak, bazı mal ve hizmetlerin, hormonlu artışlara karşı caydırıcı ve etkili önlemlerin sürdürülebilir mahiyette alınmasıdır. Enflasyonun ve sonucu olan hayat pahalılığının geldiği noktadan doğal olarak biz de rahatsızız. Fakat artışlardan siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de asla iyi niyetli görmeyeceğiz.”

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HACIYATMAZ GİBİLER

“Zillet ittifakı partileri, yine yuvarlak masa etrafında bir araya gelmişlerdir. Daha önceki toplantılarını 6+1 formatında yapan bu partiler, şimdi Kuytulcuları da alarak sayıyı 6+2’ye çıkarmışlardır. Bildiride yine hiçbir şey yoktur. Yedekte bekleyen, masa altında sıkışıp kalan siyasi bölücülerle münafık soytarı Kuytul’u da ihmal etmemesi tavsiye ve temennimizdir. Ortak açıklama evlere şenlik, trajikomiktir. Bunlar hacıyatmaz gibi, düşüp düşüp kalkıyorlar.”