‘3 koca yıl geçmiş Aybüke’

Şenay Aybüke Yalçın, 11 Ekim 2016’da yapılan atamalarda öğretmen oldu. O gün belki de kısa hayatının en güzel günüydü. Tayini 18’inci tercihi olan Batman’a çıkmıştı. Atama sevincini sosyal medya hesabından “Öğretmen oldum ben” diyerek heyecanla duyurdu sevenlerine. Babası Sadık Yalçın üstüne titrediği kızına “İstersen gitmeyebilirsin, bir sonraki atama dönemini bekle” dediğinde cevabı şu olmuştu: “Babacığım, bayrağın dalgalandığı her yer vatanımdır diyen sensin, oradaki öğrencilerin, çocukların eğitimciye ihtiyacı yok mu?” 9 Haziran 2017’de dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Aybüke de şehit oldu. İsmi görev yaptığı okula verildi.

‘SAKİN OLUN’ DEDİ VURULDU

Aybüke’nin şehit düştüğü aracı kullanan İzzet Gündoğdu hain saldırıyı şu sözlerle anlatmıştı: “Karneleri dağıttık dönüyorduk, araçta eşim, ben ve iki öğretmen arkadaşımız daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke arkada oturuyordu. Bizi de ‘Sakin olun’ diyerek sakinleştirmeye çalışıyordu. Silah sesleriyle birlikte güzergâhı değiştirmek istedim, direğe çarpıp durduk. O zaman Aybüke’nin vurulduğunu fark ettik. Hemen hastaneye götürdük ama maalesef kurtarılamadı.” Aybüke öğretmen için dün siyasiler ve meslektaşları Twitter’dan anma mesajları paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şu satırları yazdı: “Gencecik bedenini toprağa vereli üç koca yıl geçmiş Aybüke. Hatıramızda, kalbimizde yaşayacak o gülüşün. Tüm eğitim şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet olsun.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RAHMETLE ANIYORUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şu mesajı paylaştı: “Şehadetinin 3. yılında, Batman’da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum.”