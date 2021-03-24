3 çocuğu taciz etti, yakalanınca tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, Çağlayangil Caddesi üzerinde önünde yürüyen 12 ile 14 yaşları arasında 3 kıza, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. Olayı gören ve tepki gösteren Cihan Menekşe ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yere yatırdıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

"AŞKIM VAN MİLLETVEKİLİNİ ARASANA"

Yerde polis ekiplerine ve kavga ettiği kişiye yönelik hakaret eden şüphelinin, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız. Hadi vur" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS MEMURUNA DA KÜFRETTİ

Polis memuruna da küfrettiği görüntülere yansıyan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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