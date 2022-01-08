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3 kişiyi ormanda zincir ve sopayla darbedip silahla yaralamışlardı! 6 kişi gözaltına alındı

#Arnavutköy#Silahlı Saldırı #Darp
3 kişiyi ormanda zincir ve sopayla darbedip silahla yaralamışlardı 6 kişi gözaltına alındı

Arnavutköy'de 3 kişinin ormanda darp edilmesi ve silahla yaralanmasıyla ilgili yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişiyi ormana götürüp zincir ve sopa ile darp eden, ardından bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçan kişileri yakalamak üzere polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin Arnavutköy'de bir evde olduğu istihbaratına ulaşan Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler savcılık izni ile eve operasyon düzenledi.

Operasyonda E.Ö., İ.Y. , F.Ş. , C.Y. , F.B., M.S. gözaltına alındı.

Operasyon yapılan evde yapılan aramalarda hafif makineli tüfek, bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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