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3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı! Katil damat tutuklandı

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#Cinayet#Muğla#Fethiye
3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı Katil damat tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 11:58

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı Katil damat tutuklandı

 OLAY

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde dün tabancayla vurarak öldürmüştü.

3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı Katil damat tutuklandı

Şüpheli daha sonra başka villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı Katil damat tutuklandı

 

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#Cinayet#Muğla#Fethiye

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