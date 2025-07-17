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3 kişiye mezar olan siteyi "Hayata Değer" diye tanıtmışlar! "Şimdi biz de korkuyoruz"

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#Ankara#Yangın#Site
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 15:14

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 12 Temmuz Cumartesi gecesi 26 katlı bir rezidansta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de dumandan etkilendi. Facianın yaşandığı rezidansın geçmişte "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı, daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.

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12 Temmuz Cumartesi gecesi saat 22.00 sıralarında başlayan yangında, Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3,5 aylık bebek Aras Şahin'in hayatını kaybettiği binanın geçmişte "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı, daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi. Yaşanan facia sonrası kamuoyunda "Hayata değer denilen bina, 3 kişiye mezar oldu" yorumları yapılırken, gözler hem müteahhit firmaya hem de yapı denetim süreçlerine çevrildi.

3 kişiye mezar olan siteyi Hayata Değer diye tanıtmışlar Şimdi biz de korkuyoruz



SİTE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Yangın sırasında karşı blokta bulunan Sıla Bensugül, "O gece buradaydım. Bildiğiniz can pazarıydı, insanlar ‘Bizi de kurtarın' diye bağırıyordu. Çok kötü bir görüntü vardı. Ne yapacağımızı bilemedik, şoktaydık. Güvenliğimizi kaybettik. Bir anne ve bir bebeği kaybettik. Kaybımız az gibi görünse de üzüntümüz çok büyük. Şimdi biz de korkuyoruz çünkü bizim binada da yangın alarmlarının çalışmadığını biliyorum. Aynı sorun bizde de olabilir diye endişeliyiz" dedi.

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3 kişiye mezar olan siteyi Hayata Değer diye tanıtmışlar Şimdi biz de korkuyoruz


3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda, aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yöneticisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemler devam ediyor.

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#Ankara#Yangın#Site

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