3 kişiye çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi Talas Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü caddede ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarptı.

Sürücünün çarptığı 3 kişi bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Otomobilin altında kalan çocuk kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkarken, 2 kadından biri ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kadını çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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