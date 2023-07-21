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3 kişiye çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

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#İstanbul#Tuzla#Trafik Kazası
3 kişiye çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 15:24

Tuzla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarparak, bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştırdı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaldırımda oturan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi Talas Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü caddede ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarptı.

3 kişiye çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Sürücünün çarptığı 3 kişi bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Otomobilin altında kalan çocuk kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkarken, 2 kadından biri ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kadını çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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3 kişiye çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

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#İstanbul#Tuzla#Trafik Kazası